Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова выступила с критикой судейства в танцах на льду.

Слова специалиста приводит портал «Спорт Бизнес Онлайн». По мнению Крыловой, судьи стали выставлять баллы очень странно. «Те же Пападакис с Сизероном за каждый элемент получают +5, а другим парам получить такие оценки практически нереально. И никто нормально не понимает, как новая система работает», — отметила тренер, добавив, что за сорванные элементы французская пара получает плюсы.

Как считает Крылова, сама система судейства нормальная, но люди используют ее в своих целях. «Спортсмены приходят к нам после соревнований и спрашивают: как так вышло? Почему мы проиграли?», — сказала тренер.

Напомним, на новую, балльную систему судейства в фигурном катании перешли в 2004 году.