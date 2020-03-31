Начать киберспортивную карьеру может практически каждый — главное иметь стабильный интернет и соответствующий уровень железа. Но практически каждый киберспортсмен начинает с азов, а пока учится, успевает стать фанатом той или иной команды. О самых популярных играх, формате проведения турниров и способах «болеть» — в материале Nevasport.

На данный момент основными киберспортивными дисциплинами, привлекательными для проведения соревнований, являются: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Fortnite, Rainbow Six: Siege, FIFA и PLAYERUNKNOWN`S BATTLEGROUNDS. Это самые популярные с точки зрения киберспорта игры на сегодняшний день. Турниры по ним устраивают достаточно часто и призовой фонд имеет большой размах. Об этом говорит уровень устраиваемых соревнований, масштабность и профессионализм, с которым реализуются крупнейшие турниры.

Первое, что стоит отметить: киберспортивные турниры делятся на две категории: коммерческие и некоммерческие. Коммерческие турниры создают, например, издатели игры, крупные организации и ивент-агентства. Некоммерческие турниры реализуются государственными структурами, такими как Федерация компьютерного спорта России или же фанатами дисциплины.

Далее идет разделение формата на lan и online, чаще всего турниры совмещают в себе обе вариации. Турнир может проходить в два этапа: первый, отборочный и проходит полностью в online формате, второй этап, финал в формате lan, где команды-финалисты отборочных этапов приезжают на киберспортивную сцену и сражаются за первенство в специальных игровых кабинках. Особенность online формата в том, что можно отсортировать огромное количество команд до нужного, используя при этом минимальное количество ресурсов и времени. Ключевой момент lan формата — это возможность создания медиаконтента, награждение победителей на специальной сцене и привлечение дополнительных денег за счет продажи билетов на киберспортивное событие.

Если Вы собрались болеть за любимую команду, стоит выбрать, хотите ли вы увидеть всё своими глазами или же достаточно будет следить за официальными онлайн-трансляциями прямо с места турнира. В первом случае придется серьезно потратиться, а во втором — получить меньше эмоций и удовлетворения от прошедших соревнований. Быть болельщиком — непростое хобби, иногда это стиль жизни, поэтому как говорят в киберспорте gl hf! (good luck have fun – удачи и веселой игры).