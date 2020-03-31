Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение тренера сборной России Сергея Белозерова отцепить от централизованной подготовки ряд биатлонистов.

«Малышко, Гараничев и Бабиков не рекомендованы для централизованной подготовки! Полагаю, тут всё верно!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале, отметив, что упор в команде должен быть сделан на омоложение. Как считает Губерниев, если Дмитрий Малышко покажет себя на региональном уровне, то может пригодиться сборной.

«Время Гараничева, боюсь, ушло, а Бабиков просто слабый! Докажет обратное — вернётся в команду!», — заключил Губерниев.

Напомним, в отчете по сезону-2019/20 Сергей Белозеров не включил в рекомандованный состав на централизованную подготовку Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Антона Бабикова и Максима Цветкова.