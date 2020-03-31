В НБА хотят провести киберспортивный турнир среди игроков лиги по NBA 2K20. Информацию приводит портал Yahoo! Sports.

Как стало известно СМИ, каждую из 30 команд лиги будет представлять один баскетболист. Транслировать матчи турнира собирается компания ESPN. По предварительным данным, старт турнира запланирован на пятницу, 3 апреля.

Турнир по NBA 2K20, по мнению организаторов, заполнит паузу в регулярном сезона НБА, который был приостановлен еще 12 марта из-за пандемии коронавируса и неизвестно когда возобновится. Тогда коронавирус нашли у игрока «Юты Джаз» Руди Гобера. На 31 марта известно, что французский баскетболист, а также его одноклубник Донован Митчелл уже выздоровели от коронавируса.

Всего в США коронавирусом заболели более 160 тысяч человек.