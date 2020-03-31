Хоккейный обозреватель телеканала TSN Крэйг Баттон составил рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги, который запланирован на лето 2020 года.

Отметим, из российских хоккеистов в список первых тридцати кандидатов попали трое игроков — два из «Салавата Юлаева» и один из СКА.

На 7-м месте расположился вратарь Ярослав Аскаров, который выступает за клуб «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. На 19-й строчке — нападающий уфимского «Салавата» Родион Амиров, на 28-й защитник Шакир Мухамадуллин.

Возглавил рейтинг драфта НХЛ нападающий канадского «Римуски» Алексис Лафренье, второе место у форварда немецкого «Маннгейма» Тима Штюцле. Третью позицию занял Куинтон Байфилд из «Садбери».

Отметим, пока регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.