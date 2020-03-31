Руководство НБА может сократить плей-офф сезона-2019/2020 до трех матчей вместо имеющихся семи.

Информацию об этом сообщает New York Post. Как отмечается в материале СМИ, такой вариант развития событий является одним из возможных после возобновления сезона. Владельцы клубов рассчитывают, что регулярный чемпионат будет доигран, а также будет проведен полноценный плей-офф после того, как возобновится сезон.

Отметим, самая крайняя мера, на которую может пойти НБА — играть серию плей-офф одиночными матчами.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса на месяц, ожидается, что пауза будет продлена в связи с ухудшающейся обстановкой в США. Первым заболевшим в лиге оказался баскетболист «Юты Джаз» Руди Гобер, сообщалось, что он уже победил болезнь.