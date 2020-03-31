Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о закрытии букмекерских контор, тотализаторов и пунктах приема ставок в связи с пандемией коронавируса.

Информация об этом появилась на официальном сайте Сергея Собянина. В заявлении мэр отметил, что на прошлой неделе в столице были закрыты кафе, рестораны, театры, фитнес-клубы и практически все общественные заведения.

Однако букмекерские конторы и пункты приема ставок выглядят странно на фоне всех закрытых заведений, а также создают соблазн у людей нарушить домашний режим, поэтому они будут закрыты до особого распоряжения.

Отметим, с 30 марта в Москве был введен режим всеобщей самоизоляции. Москвичи не могут покидать свое жилье без особой надобности. Такой режим продлится минимум до 5 апреля.