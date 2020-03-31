Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о режиме самоизоляции и текущей ситуации с коронавирусом в России.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Сёмин отметил, что все взрослые люди должны понимать, что правительство принимает подобные решения в интересах всей страны и ради здоровья граждан.

«Нам нужно стать дисциплинированными как никогда. Необходимо превратиться в китайцев — таких же организованных. Тогда быстро победим вирус», — заявил тренер.

Напомним, с 30 марта в Москве был введен режим полной самоизоляции, с 31 марта подобные меры предпринимаются во многих других регионов России. Еще в середине месяца были приостановлены все спортивные турниры, включая РПЛ.

В России на 31 марта зарегистрировано более 1800 случаев заражения коронавирусом, больше всего заболевших пока в Москве.