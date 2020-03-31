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  • 11:36,  31 марта 2020
Футбол
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Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за коронавируса

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: juventus.com

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Об этом сообщает Il Messaggero. По информации источника, финансовые потери из-за пандемии коронавируса могут заставить туринцев продать Криштиану Роналду. Отмечается, что из-за экономических проблем «Ювентус» вряд ли сможет продолжать платить португальцу ту же зарплату, после возобновления сезона, и потому он может уйти в другой клуб. Также сообщается, что Роналду может доиграть до конца текущего контракта, который рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, в данный момент время 35-летний футболист зарабатывает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год. В текущем сезоне Роналду в 32 встречах в составе «Ювентуса» во всех турнирах забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.

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