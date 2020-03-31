Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за коронавируса

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Об этом сообщает Il Messaggero. По информации источника, финансовые потери из-за пандемии коронавируса могут заставить туринцев продать Криштиану Роналду. Отмечается, что из-за экономических проблем «Ювентус» вряд ли сможет продолжать платить португальцу ту же зарплату, после возобновления сезона, и потому он может уйти в другой клуб. Также сообщается, что Роналду может доиграть до конца текущего контракта, который рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, в данный момент время 35-летний футболист зарабатывает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год. В текущем сезоне Роналду в 32 встречах в составе «Ювентуса» во всех турнирах забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.