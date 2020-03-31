Амстердамский «Аякс» принял решение расторгнуть контракт с полузащитником Абдельхаком Нури. Информацию об этом сообщает издание De Telegraaf.

В 2017 году Абдельхак Нури потерял сознание на поле и перенес остановку сердца после чего впал в кому. Сообщения о том, что Нури вышел из комы, появились 27 марта. В общей сложности игрок провел в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.

Причина расторжения контракта заключается в программе сокращения финансовых потерь из-за коронавируса. До 1 июня Нури будут продолжать выплачивать зарплату — тогда должен был истечь контракт игрока. Также «Аякс» поле этого времени будет ежемесячно выплачивать игроку определенную сумму — Нури является воспитанником клуба. Сейчас ему всего 22 года.