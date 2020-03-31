Российский биатлон с завершением обрубленного сезона ушел в спячку — спортсмены на карантине, ближайшие сборы практически отменены и остается лишь поддерживать форму на домашних ковриках.

Теперь страсти будут разгораться в кабинетах. Первым в прессе появился отчет о сезоне от тренера мужской сборной Сергея Белозерова. Почему не получилось, где случился провал — все это можно увидеть в его выводах по сезону, но есть повод и задуматься о будущем. Рекомендованный состав на предсезонную подготовку если не удивил, то определенно поднял шумиху.

Nevasport разбирается в том, почему сборной не нужны Гараничев и Малышко, куда потерялись Бабиков и Цветков и зачем штабу воскрешать Пащенко.

В основной состав сборной России попали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев — отбегавшие от звонка до звонка весь сезон на Кубке мира, Кирилл Стрельцов и Карим Халили, державшие удар на Кубке IBU, а также подтянувшиеся с Кубка России Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Резерв короче и весь состоит из молодежи с потенциалом, в список попали Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов, а также Дмитрий Иванов — биатлонист чуть постарше, но выскочивший в сезоне-2019/20 благодаря своей скорости.

За заслуги давно минувших лет не берут

А где Гараничев? Где Малышко? Где Бабиков и Цветков? Состав сборной России, определенно, не резиновый, да и финансовое положение СБР оставляет желать лучшего, поэтому возить на сборы лишних биатлонистов никто не позволит. Видимо, как считает тренерский штаб, в прошлом сезоне эти кандидатуры проявили себя недостаточно хорошо.

У Евгения Гараничева сезон не получился совсем. Ни одного попадания в топ-10, большие проблемы со скоростью. Плюсом можно отменить возвращение в эстафетный состав, однако успеха это команде не принесло. Главная причина, почему Гараничева решили не брать дальше — тренеры сборной предложили поменять ему силовую работу, но спортсмен отказался — и в итоге показал плохой результат.

Дмитрий Малышко пошумел в негативном ключе на первых трех этапах Кубка мира, а затем был сослан в Россию — где потом не сумел пройти отбор на чемпионат Европы и демонстративно не поехал на Ижевскую винтовку. И это после триумфального отбора, после которого что-то сломалось. Теперь Дмитрию придется готовиться без сборной. А пустят ли его на этот отбор — вопрос.

Антона Бабикова и Максима Цветкова уже даже не рассматривают как кандидатов в команду. Наверняка, Бабикову припомнили конфликт из-за винтовки и ссылки домой после Эстерсунда. Цветков же весь сезон тренировался сам и бегал по российским стартам, но ничего выдающегося не показал.

Петр Пащенко же выиграл общий зачет Кубка России по биатлону, опередив преследователей более чем на 150 очков. Семен Сучилов также был где-то рядом на КР и даже выиграл гонку на Кубке IBU — этих спортсменов тренерский штаб и предпочел.

А где готовиться?

Другой вопрос — какой вообще получится эта централизованная подготовка. Из-за коронавируса по всей России закрыли спортивные базы, поэтому апрельские сборы с вероятностью в 99% будут отменены и спортсмены будут поддерживать форму дома. Получится ли что-то сделать в мае? Все будет зависеть от ситуации с распространением инфекции и возобновление работы баз через месяц — это очень оптимистичный прогноз.

Про заграничные сборы и думать нечего — границы закрыты, вся Европа в глубоком карантине, а пик распространения вируса еще не пройде, так что скорее всего вся подготовка к следующему сезону будет проходить в России.