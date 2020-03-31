Российские велогонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина выставили на интернет-аукцион свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо.
Россиянки, находящиеся на карантине в Италии, выступают за итальянскую команду Servetto — Piumate — Beltrami TSA.
По словам Потокиной, девушки выставили на продажу свою форму, чтобы помочь больнице.
«В Бергамо очень тяжелая ситуация», — сказала Потокина, слова которой приводит РИА «Новости».
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.
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