Российские велогонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина выставили на интернет-аукцион свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо.

Россиянки, находящиеся на карантине в Италии, выступают за итальянскую команду Servetto — Piumate — Beltrami TSA.

По словам Потокиной, девушки выставили на продажу свою форму, чтобы помочь больнице.

«В Бергамо очень тяжелая ситуация», — сказала Потокина, слова которой приводит РИА «Новости».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.

В Италии более 101 тысячи человек заражено, более 14 тысяч поправились, более 11 тысяч скончались.