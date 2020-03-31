Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что хотел намеренно заразить всех пилотов команды коронавирусной инфекцией, в том числе гонщиков «АльфаТаури», за которую выступает россиянин Даниил Квят.

По словам Марко, четверо пилотов выступают в «Формуле-1» — в «Ред Булл» и «АльфаТаури». Он отметил, что есть еще 8-10 юниоров в подготовительной программе. Марко заявил, что можно было бы организовать для них тренировочный лагерь на период отсутствия гонок. Он считет, что это было бы идеальное место для них, чтобы заразиться коронавирусом и переболеть, так как все гонщики — это здоровые и молодые ребята, которые стали бы от этого только сильнее.

«Тем не менее в «Ред Булле» мою идею приняли не слишком позитивно», — сказал Марко, слова которого приводит телеканал ORF.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.