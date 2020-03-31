Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что нашел себе невесту.

По словам Емельяненко, он не думал, что является таким востребованным гражданином в женском обществе.

«Все, хватит мне писать в директ, я нашел себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы!» — сказал Емельяненко на видео в своем Instagram.

Ранее Емельяненко объявил о поисках девушки для создания семьи.

Отметим, Александр Емельяненко дважды был женат, от первого брака он имеет 12-летнюю дочь. Сейчас бойцу 38 лет.

Ближайший бой Александра Емельяненко назначен на 24 июля, на турнире ACA 107 он будет биться против Магомеда Исмаилова. Изначально поединок должен был состояться в апреле, однако турнир перенесли на лето из-за пандемии коронавируса.