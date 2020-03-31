Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о сроках возобновления Тинькофф российской премьер-лиги.

По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая. Журналист в своем телеграм-канале пишут, что сезон также может возобновиться после 1 июня, так как такой сценарий недавно обсуждали клубы и футбольные структуры. Арустамян считает, что возобновление РПЛ в более ранние сроки маловероятно. Инсайдер отметил, что официально об этом могут объявить 1 апреля.

Напомним, пока сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако, скорее всего, срок паузы в сезоне увеличится, ведь многие команды еще на карантине, а ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.