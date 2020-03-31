Гаджиев: Хабиб организовал длительный лагерь явно не чтобы сливаться с боя

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением с возможной отменой боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что Хабиб не намеренно отказывается от поединка.

По мнению Гаджиева, это бред, ведь у Хабиба него не было никаких причин для этого. Промоутер отметил, что боец организовал дорогостоящий и длительный тренировочный лагерь явно не для того, чтобы потом сливаться с боя. Гаджиев также добавил, что на уровне Хабиба ММА — это большой бизнес, и ему незачем отказываться от 10 миллионов долларов, тем более он хорошо готов к бою.

«Он не мог знать, что Россия закроет авиасообщение с другими странами. Зато он вполне мог остаться закрытым в США. Да и кто знает, сможет ли Дана Уайт провести турнир в Штатах 18 апреля. Там тоже есть эпидемия, и ситуация меняется каждый день», – сказал Гаджиев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.