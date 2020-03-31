Греческие защитники Константинос Цимикас и Димитрис Яннулис могут стать футболистами московского «Локомотива».

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, железнодорожники хотят укрепить позицию левого защитника, и в качестве вариантов рассматриваю Константинос Цимикас из «Олимпиакоса» и Димитриса Яннулиса из ПАОКа. Отмечается, что информация поступила из надежного источника, близкого к руководству клуба. Также известно, что выбор на греческих игроков пал, потому что у спортивного директора «Локомотива» Андрея Лосюка есть широкие связи в этом регионе.

Отметим, в конце 2019 года железнодорожники уже интересовались в Яннулисе, что подтверждал его агент.

Напомним, в четверг, 26 марта, появилась информация о том, что Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом». Предполагается, что форвард присоединится к московской команде после того, как завершится текущий розыгрыш чемпионата России.