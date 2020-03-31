Российский лыжник, член юниорской сборной России по лыжным гонкам Сергей Волков рассказал о своей сверхдлинной тренировке в межсезонье.

В своем «Инстаграме» Волков написал, что за одну лыжную тренировку он проехал 168 километров. Спортсмену сейчас всего 18 лет. Спортсмен прикрепил фото с замером километража в подтверждение своих слов. Перепады высоты на трассе составили более 400 метров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от просто Серёга Волков (@woltchara) 30 Мар 2020 в 10:03 PDT

Ранее о сверхдлинной тренировке рассказали другие российские лыжники: более 100 километров за одно занятие преодолел Глеб Ретивых, около 134 километров за одну тренировку пробежал действующий победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов, о чем рассказал его тренер Юрий Бородавко.

Такие сверхдлинные тренировки часто проводят норвежские лыжники.