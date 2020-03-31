Глава UFC: Бой Хабиб — Тони состоится 18 апреля, где-то на этой гребаной планете

Президент UFC Дана Уайт рассказал о будущем поединка между Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Уайта, он еще ничего не решил, но скоро все расскажет. Глава UFC остался недоволен журналистами, назвав большинство из них нецензурным выражением. Уайт объяснил свою неприязнь тем, что как только ты даешь им понять о своих планах, то они сразу пытаются сломать то, над чем ты работал.

«Я сказал этим ребятам, что больше не буду рассказывать им о своих планах. Послушайте вот что: бой Хабиба и Тони состоится, 18 апреля, где-то на этой гребаной планете. Я дам вам знать, когда будет нужно», — сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.