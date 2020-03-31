Самый ожидаемый поединок года — между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном — вероятно, будет отменен в пятый раз. Границы России закрыты, и у Хабиба нет возможности покинуть территорию страны. Дана Уайт все еще уверяет, что бой состоится, но, скорее всего, UFC придется искать Хабибу замену. Nevasport подыскал новых соперников для Тони.

Дастин Порье

Находящийся аж на втором месте в рейтинге легковесов Порье выглядит легкой добычей для Фергюсона, несмотря на хороший партер. Порье выразил робкое желание выйти на замену Хабибу, но такой поединок сумасшедшие просмотры UFC не принесет, во многом потому что Дастин слишком уж уважает своих соперников. Порье предстоит бой с Дэном Хукером в мае, но ради такого поединка новозеландец точно подождет.

Конор Макгрегор

Да, ведутся переговоры с Гэтжи, но и сам американец думает драться с Фергюсоном, да и их бой запланирован на лето. В этом плане проблем нет. Такой соперник был бы идеальным с точки зрения маркетинга: Конор — самое громкое имя в UFC, и с ним промоушен вообще не почувствует убытков от отсутствия Нурмагомедова. Только вот вряд ли сам ирландец согласится сейчас драться, несмотря на отличный шанс насолить Хабибу, которого он так не любит. Кто-то скажет, что дело в боязни проиграть Фергюсону, но суть куда глубже: Макгрегор — один из самых сознательных бойцов UFC, который не станет так грубо нарушать карантин, совсем недавно пожертвовав 1 млн евро на борьбу с вирусом.

Джастин Гэтжи

Самый вероятный из соперников. До возможного боя с Макгрегором еще далеко, и поединок с Тони — отличный шанс немного запугать Конора. Побеждать здесь совсем не обязательно, и вряд ли Гэтжи это удастся, но немного вымотать Фергюсона и обойтись без нокаута — вполне реально. Только вот быстрый нокаут тоже может все испортить: это станет отличным шансом для Макгрегора слиться с боя против Гэтжи, заявив, что тот не достоин поединка.

Чарльз Оливейра

Если уж ни с кем не получится договориться, есть бразильский джиу-джитсер, который совсем недавно задушил Кевина Ли. Оливейра — рекордсмен UFC по числу сабмишнов, он одержал уже семь побед подряд, но в бое с Фергюсоном шансов у него было бы маловато. Да, поединок с Ли был совсем недавно, но Оливейра уже наверняка восстановился, да и выйти на коротком уведомлении против первого номера рейтинга легковесов — дорогого стоит. Для UFC же лучше хотя бы так, чем ничего.

Тайрон Вудли

Немного фантастики из рубрики «А что, если…» Вудли совсем недавно лишился поединка с Леоном Эдвардсом, а после новости о проблемах Хабиба с выездом из страны заявил о желании подраться с Фергюсоном в полусреднем весе. Вряд ли на это согласится Тони, но если Тайрон погоняет вес, то посмотреть на такой поединок в легком весе вполне реально.