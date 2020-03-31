В команде американского бойца UFC Тони Фергюсона отреагировали на новость о том, что титульный бой против Хабиба Нурмагомедова не состоится из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Слова одного из членов команды бойца цитирует агентство ТАСС. По его мнению, бой Фергюсона против Джастина Гэтжи, который может заменить чемпиона UFC из России, станет лишь легким получением гонорара.

«Это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором — это совсем другое дело, это гораздо лучше», — заявили в команде Фергюсона.

Напомним, турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Глава промоушена Дана Уайт заявил, что бой должен состояться в любом случае, однако сам Хабиб Нурмагомедов сказал, что не может вылететь из России.