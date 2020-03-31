Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику от Анфисы Резцовой.

В своем телеграм-канале Губерниев возмутился тем, что если человек несколько десятков лет назад выиграл золото в спорте, то это не дает ему пожизненное право нести бред.

«Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!», — написал Губерниев, подчеркнув, что из этих пустышек сейчас делается культ.

«Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!», — отметил Губерниев.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев возмутился заявлениями Анфисы Резцовой о том, что она нарушает карантин и ездит к родственникам, на что биатлонистка также резко ему ответила.