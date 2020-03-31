Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказал мнение о том, в чем состоит одна из главных проблем российского биатлона.

Слова специалиста цитирует портал Sport24. По словам Васильева, сейчас надо определяться с кандидатурами тренеров по всему женскому биатлону, а не только по сборной. Как считает Васильев, старший тренер должен курировать основной состав, резервный, юниорский и юношеский.

«Старший тренер – это менеджер, который должен контролировать всю вертикаль подготовки. Сейчас совсем непонятно, кто тренирует юношей, юниоров?», — отметил Васильев, добавив, что по юниорам россияне собирают медали, а потом выясняется, что в основном составе спортсменов нет. «Потому что нет бригадного метода», — отметил Васильев, подчеркнув, что в СБР происходит театр абсурда и раздрай.

В текущем сезоне российская команда долгое время не завоевывала медалей на Кубке мира.