Эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон включил в топ-30 предстоящего драфта НХЛ трех россиян. Рассказываем о них подробнее.

7-е место — Ярослав Аскаров, СКА

Голкипер петербургских армейцев по большей части выступает в ВХЛ за «СКА-Неву», однако в составе главной команды он успел провести один матч. Это произошло в конце ноября 2019-го, тогда команда Кудашова обыграла «Сочи» со счетом 4:2, а Аскаров пропустил две шайбы, отразив 92% бросков. На МЧМ-2020 Аскаров был одним из главных открытий в составе сборной России, а в феврале вратарь привлекался к играм основы и провел на скамейке встречу с «Адмиралом».

Ярослав — воспитанник омского «Авангарда», но уже в 11 лет он переехал в Петербург, где и продолжил заниматься хоккеем. В систему СКА Аскаров попал в 2018 году, до этого он выступал в юношеской команде «Бульдоги». В нынешнем регулярном чемпионате ВХЛ Аскаров провел 18 встреч, в которых пропустил 43 шайбы и отразил 92% бросков. Контракт 17-летнего вратаря с армейцами заключен до 30 апреля 2022 года.

19-е место — Родион Амиров, «Салават Юлаев»

18-летний воспитанник башкирского хоккея пробивается в стартовый состав команды как может, игроку давали много шансов в первой части сезона, но пока он не сумел сполна ими воспользоваться: в 27 встречах форвард набрал 2 (0+2) очка. Параллельно Амиров выступал в ВХЛ и МХЛ: в составе «Тороса» нападающий провел 11 матчей и набрал (2+5) 7 очков, а за «Толпар» сыграл 22 встречи и отличился (11+13) очками.

28-е место — Шакир Мухамадуллин, «Салават Юлаев»

Еще один представитель Башкортостана. Мухамадуллину повезло больше — он дорос до игр плей-офф, приняв участие в двух встречах против «Авангарда». В одном матче уфимцы разгромно проиграли — 1:5, в другом одержали победу — 6:3. Говорить о вине 18-летнего защитника в пропущеных шайбах не приходится — он провел на льду в среднем по три минуты в каждой из игр. Всего Шакир сыграл за «СЮ» 29 матчей в этом сезоне, отдав одну результативную передачу. Как и Амиров, защитник выступает в МХЛ за «Толпар», там он провел 15 матчей и набрал (2+8) 10 очков. Мухамадуллина и Амирова Валерий Брагин на МЧМ не взял, объяснив это просто: первый слишком молод, а второй не забивает в КХЛ. Интересно, заинтересуют ли уфимцы скауты клубов НХЛ.