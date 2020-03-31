Фигуристки, которые уже сейчас делят между собой золото Пекина-2022. Инфографика Nevasport

Фигуристки, которые уже сейчас делят между собой золото Пекина-2022. Инфографика Nevasport

До зимних Олимпийских игр в Пекине еще совсем далеко, но речь о них среди болельщиков и спортсменов идет уже год — в какой форме кто подойдет, кто сможет пройти по возрастному цензу, а кто останется зреть до 2026 года.

Четыре ученицы Этери Тутберидзе и четыре представительницы совершенно других групп и стран — все они мечтают выиграть Олимпийские игры. И могут — в арсенале этих хрупких девушек ультрасложные прыжки, продуманные программы и стремление к совершенствованию себя.

За два года многое может поменяться, но прямо сейчас эти фигуристки имеют примерно равные шансы.

Каждая из них может и хочет выиграть олимпийское золото. Рассказываем о том, в чем сильны фигуристки уже сейчас и какие козыри они смогут продемонстрировать через два года на льду Пекина.