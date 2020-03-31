Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказал мнение о том, почему чемпионат Италии в сезоне-2019/20 стоит возобновить и доиграть.

Его слова цитирует портал Sport1.de. «Сезон должен быть доигран из уважения к умершим и болельщикам. Сейчас еще не пришло время решать, стоит ли отменять сезон», — отметил спортивный директор «Лацио», добавив, что число зараженных в стране сильно сократилось, а отменять розыгрыш было бы нечестно.

По словам Таре, в Италии сейчас живут как в фильме ужасов. «Когда ты видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи. А число погибших с каждым днем, к сожалению, становится все более ужасающим», — сказал Таре.

Напомним, розыгрыш Серии А был приостановлен 9 марта, сейчас вся Италия находится на карантине.