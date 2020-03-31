Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина выложила смешное видео с карантина, который она проводит со своими детьми и мужем, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

В своем «Инстаграме» Тотьмянина выложила видеоролик, на котором Ягудин изображает пса, стоя на четвереньках, а она сама командует им, называя команды «Дай лапу», «Сидеть» и «Лежать».

«Карантин, День 4», — подписала видео Тотьмянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #карантин #день4 Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina) 31 Мар 2020 в 2:54 PDT

Напомним, на прошлой неделе Татьяна Тотьмянина вернулась из отпуска в Тайланде вместе со своими дочерьми и ушла на карантин. 30 марта в Москве началась всеобщая самоизоляция, теперь выйти из дома можно только по необходимости — на работу, в магазин за продуктами, в аптеку.