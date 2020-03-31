Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина выложила смешное видео с карантина, который она проводит со своими детьми и мужем, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
В своем «Инстаграме» Тотьмянина выложила видеоролик, на котором Ягудин изображает пса, стоя на четвереньках, а она сама командует им, называя команды «Дай лапу», «Сидеть» и «Лежать».
«Карантин, День 4», — подписала видео Тотьмянина.
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Напомним, на прошлой неделе Татьяна Тотьмянина вернулась из отпуска в Тайланде вместе со своими дочерьми и ушла на карантин. 30 марта в Москве началась всеобщая самоизоляция, теперь выйти из дома можно только по необходимости — на работу, в магазин за продуктами, в аптеку.
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