Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, как она проводит время на карантине.

Фигуристка сейчас находится на даче в Ленинградской области, она проводит время карантина по коронавирусу со своей семьей.

В своем «Инстаграме» Константинова выложила видео, на котором она орудует граблями на участке.

«Хочешь делать йогу по утрам, вспомнить французский, выучить новый TikTok, а гребёшь листья, моешь баню и кроешь гараж», – написала фигуристка.

Напомним, в феврале 2020 года Станислава Константинова приняла решение уйти из группы Валентины Чеботаревой и сменить тренера. Теперь она занимается в группе Александра Волкова в академии «Ангелы Плющенко». На время режима самоизоляции Константинова покинула Москву и вернулась к семье в Петербург, каток временно закрыли.