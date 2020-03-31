В мире творится что-то странное — все сидят по домам, боясь заразиться коронавирусом. Спорт уже давно стоит на паузе, но несколько мощных событий в марте успели состояться. Вспоминаем их и ждем возобновления сезона!

Вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

УЕФА приостановил розыгрыш еврокубков, однако мерсисайды успели завершить выступления в текущем сезоне ЛЧ. «Атлетико» чудом переиграл команду Клоппа, переломив матч, когда казалось, что англичане уже в следующей стадии. Поражение от мадридцев еще не означает, что «Ливерпуль» сложил полномочия обладателя кубка — если УЕФА аннулирует сезон, скаузеры останутся действующими победителями.

Манкунианское дерби

«Манчестер Сити» уступил соседям из «Юнайтед». Вряд ли эта победа стала такой уж сенсационной, но все же не удивить она не могла, тем более команда Сульшера своим триумфом помогла «Ливерпулю», который увеличил отрыв от «Сити» до 25 очков.

Эль-Класико

Матч получился насыщенным, в отличие от предыдущих встреч «Реала» и «Барселоны». Несмотря на всего два мяча в концовке, игра держала в напряжении, а «Реал» удивил уверенной игрой и контролем матча во втором тайме.

Адесанья защитил пояс UFC

На турнире UFC 248 в Лас-Вегасе Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро и защитил титул в среднем весе. Бой получился не зрелищным, победу новозеландец одержал единогласным решением судей.

Турнир UFC в Бразилии прошел без зрителей

Уже через неделю коронавирус подобрался сильно ближе, и турнир в Бразилиа пришлось проводить за закрытыми дверями. Кевин Ли проиграл Чарльзу Оливейре, зато украинец Никита Крылов одолел Джонни Уокера. Россиянин Алексей Кунченко проиграл Элизеу Залески дус Сантусу.

Этап КМ в Нове-Место состоялся без зрителей

Седьмой этап Кубка мира по биатлону с 5 по 8 марта в чешском Нове-Место было решено проводить без зрителей. Россияне на турнире медалей не завоевали, а Логинов выбыл из-за болезни. К счастью, не из-за той, которой все так боятся.

Россияне завоевали восемь медалей на ЮЧМ по фигурному катанию

В рамках ЮЧМ только в танцах на льду наши фигуристы не стали первыми. Среди юношей золото у Андрея Мозалева, третье место занял Петр Гуменник, у девушек-одиночниц первой стала Камила Валиева, второй — Дарья Усачева. В соревнованиях спортивных пар российские фигуристы заняли весь пьедестал, а в танцах на третьей строчке оказались Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.