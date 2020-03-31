Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин высказал мнение о том, стоит ли продолжать розыгрыш чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

Как заявил Васютин в интервью Bobsoccer, главное — это здоровье граждан. «Я думаю, наши руководители найдут оптимальный выход из создавшейся ситуации», — отметил футболист.

Что касается футбола, то все захотят продолжить сезон, сохранить его целостность, считает Васютин. «Моя позиция такая же: чемпионат надо доигрывать, если, конечно, позволит общая обстановка в стране и мире. Сроки? Сейчас сложно что-то загадывать», — заключил игрок.

Напомним, пока розыгрыш РПЛ приостановлен до 10 апреля, но наверняка пауза будет продолжена. По разным данным сезон может возобновиться как в конце мая-начале июня, так и в середине июля.