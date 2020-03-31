Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как проводит время с семьей на карантине.

Фигурист выложил в «Инстаграм» видео, на котором он отрабатывает с сыном Александром прыжки прямо на футбольном поле. Фигурист показал двойного исполнение акселя на земле, а сразу после этого отправил мяч в ворота.

После этого спортсмен показал несколько приемов из боевых искусств, подразумевая, что он «бьет» коронавирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coronavirus 🦠👊🏻#stayathome Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 30 Мар 2020 в 1:25 PDT

Напомним, сейчас в Москве и других регионах России введен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, текущая неделя по всей стране признана нерабочей. Академия «Ангелы Плющенко» закрыла катки и распустила фигуристов по домам.