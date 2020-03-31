Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная показала, как она тренируется в условиях самоизоляции.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила видеозапись своей тренировки,она сделала упражнения на растяжку, равновесие, прокачу мышц пресса.

«Всем привет, несмотря на карантин, я, как и все спортсмены, продолжаю тренироваться и оставаться дома. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких», — написала фигуристка под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew) 31 Мар 2020 в 1:56 PDT

Отметим, в своем первом взрослом сезоне Алена Косторная выиграла челленджер Finlandia Trophy, два этапа серии Гран-при, финал Гран-при и чемпионат Европы. Также фигуристка завоевала серебро чемпионата России в Красноярске. ЧМ по фигурному катанию в Монреале был отменен из-за коронавируса.