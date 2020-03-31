Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев завершил полемику с Анфисой Резцовой по поводу карантине и заверил, что стадион ее имени будет переименован.

В своем телеграм-канале Губерниев написал, что хочет поставить точку в истории со своим бывшим кумиром Анфисой Резцовой.

«Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо!», — возмутился поведением олимпийской чемпионки Губерниев.

«Стадион переименуем, не сомневайтесь! Точка!», — заключил комментатор.

Напомним, ранее Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин и что она ездила к своим родственникам во Владимир, за что Губерниев потребовал переименовать в Химках стадион им. Анфисы Резцовой.