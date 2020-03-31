Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА сразятся в кибер-дерби. Встреча пройдет в FIFA 20, она запланирована на 1 апреля, начало назначено на 20:00 по московскому времени.

Отметим, эту игру будут транслировать в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ». Клубы сыграют в формате 2 на 2: за «Спартак» будут играть нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия, нападающий Федор Чалов и полузащитник Константин Кучаев.

На игру назначены одни из самых популярных комментаторов «Матч ТВ»: на этой встрече в паре будут работать Константин Генич и Георгий Черданцев.

Отметим, розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля минимум, пауза может продлиться из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в России.