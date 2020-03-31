Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин рассказал о том, как проводит время в режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге, призвав жителей города сидеть дома.

По словам нападающего, на самоизоляции ему совсем не скучно — рядом жена и маленький ребенок. К тому же, в клубе ежедневно высылают программу для индивидуальных тренировок для поддержания формы.

«Раз в пять дней хожу в магазин за продуктами. У нас дефицита нет, с продуктами на полках полный порядок», — приводит слова Гасилина Sport 24.ru,

Гасилин отметил, что полностью согласен с теми жесткими мерами, которые ввели в Москве и в Петербурге. По мнению игрока, каждый должен со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации.