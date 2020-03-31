Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, чем она занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка опубликовала в «сториз» своего Instagram видео, на котором она и ее муж, сооснователь сервиса Reddit Алексис Оганян, пьют армянский коньяк.

Уильямс отметила, что она не большая любительница выпить, но супруг пришел с этим 23-летним армянским бренди, и они выпьют по рюмке.

«Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно», – добавила Уильямс.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.