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  • 03:29,  1 апреля 2020
Футбол
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Габбьядини вылечился от коронавируса и рассказал о самочувствии

Габбьядини вылечился от коронавируса и рассказал о самочувствии
Маноло Габбьядини. Фото: википедия

Нападающий итальянской «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал, как протекала его болезнь после заражения коронавирусом.

По словам Габбьядини, болезнь у него протекала не очень плохо: был жар один день и сильный кашель около пяти или шести дней. Футболист отметил, что все время он сидел дома и контактировал только с врачами, а уже сейчас сдал отрицательный тест на коронавирус. Нападающий добавил, что он подождет еще 24 часа, чтобы сдать второй и убедиться, что победил инфекцию.

«Я получил больше 300 сообщений со словами поддержки во время болезни. Очень приятно было прочитать добрые пожелания от бывших тренеров», — сказал Габбьядини, слова которого приводит Sky Sport.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.

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