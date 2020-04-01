Габбьядини вылечился от коронавируса и рассказал о самочувствии

Нападающий итальянской «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал, как протекала его болезнь после заражения коронавирусом.

По словам Габбьядини, болезнь у него протекала не очень плохо: был жар один день и сильный кашель около пяти или шести дней. Футболист отметил, что все время он сидел дома и контактировал только с врачами, а уже сейчас сдал отрицательный тест на коронавирус. Нападающий добавил, что он подождет еще 24 часа, чтобы сдать второй и убедиться, что победил инфекцию.

«Я получил больше 300 сообщений со словами поддержки во время болезни. Очень приятно было прочитать добрые пожелания от бывших тренеров», — сказал Габбьядини, слова которого приводит Sky Sport.