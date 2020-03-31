"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

Футболисты «Уфы» отправились на домашнюю самоизоляцию. Как отмечает «РБ-Спорт», она продлится до 30 мая.

Изначально футбольный клуб «Уфа» объявил о карантине до 2 апреля. Однако у полузащитника уфимского клуба Оливье Тилля были подозрения на коронавирус, поэтому позже карантин был продлен еще на десять дней.

Все клубы РПЛ ждут 1 апреля — именно в этот день состоится заседание в РФС бюро исполком. На повестке дня будут обсуждать перенос сезона почти на два месяца. В том числе обсудят саму целесообразность его возобновления.

Отметим, что после 22 туров «Уфа» набрала 27 очков и занимает девятое место в РПЛ. «Уфа» — одна из команд, которую не смог обыграть в этом сезоне «Зенит».