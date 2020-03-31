Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на слова Умара Нурмагомедова, который упомянул Яна в списке тех, кого хотел бы «разнести».

По словам Яна, он не слышал в словах Умара Нурмагомедова чего-то оскорбительного. Ян думает, что это амбиции молодого бойца, который верит в себя и озвучивает свои мысли. Россиянин добавил, что это нормальное явление, лично он Нурмагомедова не знает, поэтому ему без разницы, кто что говорит.

«Когда Умар начинает говорить: я этого хочу побить, этого… Но ты приди сначала, докажи, сделай что-то — и начни говорить. Я готов драться с любым, для меня нет разницы, это спорт. Если он будет на вершине, я буду на вершине — мы будем биться без проблем», — сказал Ян, слова которого приводит YouTube-канал FightSpace.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245. Следующий бой Яна запланирован на 13 июня — в Казахстане россиянин встретится с Марлоном Мораесом.