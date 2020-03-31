Клубы Тинькофф российской премьер-лиги продлили выходные футболистам из-за карантина во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» предоставил игрокам и персоналу выходные до 4 мая. До этой даты все тренировки отменены, а футболистам уже разослали планы по индивидуальной подготовке в домашних условиях. Известно, что легионеры могут покинуть страну, если у них будет такая возможность, но по возвращении им придется отбыть двухнедельный карантин.

В ЦСКА выходные будут до 1 мая. Футболисты армейцев также будут заниматься в режиме самоизоляции.

Выделилась «Уфы», которая сначала объявила о карантине до 2 апреля, затем продлила его на десять дней, а после отправила игроков на самоизоляцию до 30 мая. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отметим, официально сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако 1 апреля состоится заседание в РФС, где будут обсуждать перенос сезона почти на два месяца. В том числе обсудят саму целесообразность его возобновления.