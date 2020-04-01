Агент Александра Барабанова Дэн Мильштейн провел переговоры с клубами НХЛ. По информации инсайдера Даррена Дрегера, фаворитами борьбе за хоккеиста СКА являются «Торонто» и «Аризона». Оба клуба наблюдают за скоростным форвардом уже около двух лет.

Ранее агент Дэн Мильштейн сообщал, что готов провести переговоры с клубами НХЛ. Считалось, что Барабанов может перейти в «Аризону».

Отметим, в досрочно завершившимся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Барабанов сыграл в 43 матчах и набрал 20 (11+9) очков. В четырех встречах плей-офф Кубка Гагарина форвард набрал три (1+2) очка.