Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

Черчесов подчеркнул, что уже не раз повторял, что у Кокорина был большой перерыв в футболе, поэтому его основная задача сейчас — восстановить свои лучшие качества, убедив всех, что он уже созрел для следующего шага. Черчесов отметил, что то, что с ним случилось, не красит любого человека — не только спортсмена, однако свое он уже отбыл.

«Мы всё это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал. Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Что касается Мамаева, то его бы главный тренер сборной России тоже бы не вызвал — Мамаева тренер хуже знает, поскольку его ни разу не было в сборной.