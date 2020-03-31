Истекающие контракты игроков НХЛ будут продлены до августа

Истекающие 30 июня контракты хоккеистов Национальной хоккейной лиги будут автоматически продлены до августа.

Об этом заявил генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан. По его словам, в своем последнем телефонном совещании это отметило руководство НХЛ, и профсоюз тоже должен с этим согласиться. Маклеллан добавил, все, что НХЛ может сделать, — это быть готовыми к различным сценариям.

«Я был бы не против, чтобы перед возобновлением сезона была бы возможность сыграть пару матчей, чтобы восстановить игровые кондиции, но если сразу начнётся плей-офф, то это тоже неплохо», — сказал Маклеллан, слова которого приводит Washington Post.