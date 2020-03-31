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  • 18:12,  31 марта 2020
Хоккей
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Истекающие контракты игроков НХЛ будут продлены до августа

Истекающие контракты игроков НХЛ будут продлены до августа
НХЛ. Фото NHL.com

Истекающие 30 июня контракты хоккеистов Национальной хоккейной лиги будут автоматически продлены до августа.

Об этом заявил генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан. По его словам, в своем последнем телефонном совещании это отметило руководство НХЛ, и профсоюз тоже должен с этим согласиться. Маклеллан добавил, все, что НХЛ может сделать, — это быть готовыми к различным сценариям.

«Я был бы не против, чтобы перед возобновлением сезона была бы возможность сыграть пару матчей, чтобы восстановить игровые кондиции, но если сразу начнётся плей-офф, то это тоже неплохо», — сказал Маклеллан, слова которого приводит Washington Post.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 786 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 37 тысяч человек, выздоровели — более 165 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли 16 человек, выздоровели 80.

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