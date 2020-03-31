Глава «Сочи» Борис Ротенберг выразил свое отношение к информации в СМИ о том, что в конце текущего сезона клуб решил предложить форварду Александру Кокорину полноценный контракт. Тем самым «Сочи» рассчитывать сохранить его у себя, ведь до лета права на игрока принадлежат «Зениту».

«Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Также Ротенберг отметил, что в клубе ждут восстановление француза Адиля Рами, который это сделать пытается. По этому защитнику никаких решений нет.

Ранее Ротенберг отмечал, что приглашение Кокорина себя оправдало. «Саня – очень неординарный, талантливый футболист», — был доволен игрой футболиста босс «Сочи».