Украинский боксер Чухаджян заразился гепатитом от российского соперника

Украинский чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян рассказал, что заразился гепатитом А после поединка против россиянина Сергея Воробьевым.

По словам Чухаджяна, карантин у него начался еще в начале марта, когда его положили в больницу. Боксер отметил, что во время боя он заразился от соперника гепатитом А, однако Воробьев не знал, что болен, поэтому украинец не держит зла и никого ни в чем не обвиняет. Чухаджян добавил, что инкубационный период гепатита А составляет около трех недель, все это время он не ощущал никаких симптомов и не знал, что болен.

«В больнице я пролежал три недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжёлые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса», — написал Чухаджян на своей странице в Facebook.