Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков озвучил дату слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Дело будет рассмотрено пройдут на неделе с 6 июля 2020-го.

По словам Рожкова, ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в спорте РУСАДА и WADA.

Ранее 9 декабря прошлого года ВАДА рекомендовал определить санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Среди прочего, четырехлетний запрет России на участие в крупных международных соревнованиях. Кроме того, России лишить возможность принимать спортивные события и не может выступать под флагом РФ.

Российские спортсмены могут быть допущены до стартов лишь в случае доказательства своей непричастности к допинговым нарушениям.