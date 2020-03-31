«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков, взяв в качестве критерия количество матчей за команду. Версия была опубликована в твиттере клуба.

В сборной находятся 10 полевых игроков и вратарь по схеме 3-5-2. В обороне — Дуглас Сантос, Гарай и Маммана. В полузащите Барриос, Паредес, Дриусси, Данни, Халк. В атаке — Домингес и Рондон. У каждого игрока «Зенит» подписал количество матчей за «Зенит».

Среди всех игроков самое большое количество матчей за клуб провел Данни (256). На втором месте находится Халк (148).

Уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию символическую сборную латиноамериканских игроков «Зенита». Спасибо за внимание! pic.twitter.com/V8cTxngZOK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 31, 2020

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