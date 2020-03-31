Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прошел тест на коронавирус. О результатах руководитель СБР рассказал 31 марта, сообщив, что бывшего биатлониста анализ показал отрицательный результат.

«У меня отрицательный результат. Сдавали все депутаты Государственной Думы», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Недавно Драчев выразил мнение, что коронавирусом переболеют все, и он очень спокойно к этому относится.

Кроме того, Драчев добавил, что маску надевать надо, но нужно понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания.