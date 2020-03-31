Наставник сборной России Станислав Черчесов обозначил свой музыкальный вкус и рассказал, какая музыка приветствуется внутри национальной команды.

По словам Черчесова, прослушивание музыки во время тренировок в команде не практикуется. Но в общем музыка приветствуется. Черчесов отметил, что когда команда едет на игру, Черчесов сам говорит, чтобы что-то включили, дабы не ехать в тишине. Также музыка звучит и в раздевалке — футболисты сами подбирают музыка в соответствии с нужностью для настроя, ограничений нет.

Сам Черчесов отметил, что старается слушать классику. Также изначально что-то услышишь, а оно цепляет.

«Классика есть классика. Она с одной стороны успокаивает, а с другой — развивает, — сказал Черчесов в видео на ютуб-канале РФС.

Недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось выучить немецкий язык.