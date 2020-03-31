Защитник СКА Ярослав Дыбленко выразил надежду, что летом эпидемия пойдет на спад и сезон в КХЛ смогут доиграть.

Дыбленко привел пример с Англией — что там планируют продолжить футбольный сезон в июне, а НХЛ также выжидает и готова начинать при первой возможности.

«Мы бы тоже могли провести турнир, в котором бы приняли участие восемь команд, прошедших первый круг — все они это заслужили, и очень хочется определить сильнейшего, а не просто отменить весь сезон, — приводит слова Дыбленко Sport 24.

Напомним, что сезон КХЛ официально был завершен из-за ситуации с пандемией коронавирусом.

Ярослав Дыбленко перешёл в состав петербургского СКА летом 2019 года.

Игрок начинал карьеру в системе мытищинского «Атланта». Дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ему удалось в сезоне 2012/13. Дыбленко три года выступал за московский «Спартак»